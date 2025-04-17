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Во Франции поинтересовались, кто дал Каллас право запрещать праздновать День Победы

Политик Дюпон-Эньян назвал шантажом угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве
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Yves Herman/Reuters

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян счел шантажом заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по поводу визита премьера Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву 9 мая. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

Политик возмутился поведением Каллас и поинтересовался, кто дал ей право указывать главам государств, что они имеют право отмечать, а что нет. По его словам, Евросоюз с каждым днем все больше превращается в «тиранию».

Дюпон-Эньян высоко оценил поведение Фицо, который, несмотря на «шантаж» со стороны Евросоюза, решил поехать в Россию 9 мая.

До этого сообщалось, что Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Премьер Словакии напомнил, что является главой правительства суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова прокомментировала планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая.

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