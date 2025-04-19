Американские СМИ заметили интересную деталь в проекте США по миру на Украине

WP: американский проект сделки по миру на Украине не включает гарантий США

Предложенный американскими дипломатами в Париже проект сделки по миру на Украине не включает гарантий по безопасности от Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Судя по всему, он не включает обеспечиваемые США гарантии безопасности», — пишет автор материала, который ссылается на источники в Европе и на Украине.

Европейские союзники Соединенных Штатов на встрече в Париже высказали опасения из-за того, что без американских гарантий, а также военных и разведывательных возможностей Украина будет обречена.

Глава пресс-службы государственного департамента США Тэмми Брюс также заявила, что Европа должна осознать, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса по Украине в том случае, если процесс урегулирования будет затягиваться.

Таким образом Брюс подтвердила предположение портала Axios о том, что угрозы Соединенных Штатов выйти из процесса мирного урегулирования на Украине направлены против Европы и Владимира Зеленского, а не против России.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.