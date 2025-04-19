В Госдепе повторили угрозу насчет мирного процесса по Украине

Госдеп: ЕС нужно осознать, что США могут выйти из мирного процесса по Украине

Европа должна осознать, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса по Украине в том случае, если процесс урегулирования будет затягиваться. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-службы государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — заявила Брюс.

Таким образом Брюс подтвердила предположение портал Axios о том, что угрозы Соединенных Штатов выйти из процесса мирного урегулирования на Украине направлены против Европы и Владимира Зеленского, а не против России.

Издание, цитируя европейских чиновников, утверждало, что слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что терпение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа иссякает и он требует скорейшего заключения мирной сделки между Россией и Украиной, касались Европы, а не России.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.