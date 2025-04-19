В США сменится глава аппарата министра обороны

Начальник аппарата министра обороны США Джо Каспер планирует покинуть занимаемый пост в ближайшие несколько дней. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Каспер <…> займет новую должность в ведомстве (Пентагоне — «Газета.Ru»), заявил высокопоставленный представитель [американской] администрации на фоне продолжающихся на этой неделе перестановок в министерстве обороны», — говорится в статье.

Из материала следует, что до этого руководство Пентагона временно отстранило от должностей как минимум трех чиновников. Причиной послужило начало расследования по фактам утечки секретных данных, включая сведения о визите предпринимателя Илона Маска в министерство обороны США и ситуации на Украине.

По информации издания, речь идет о главе аппарата заместителя министра обороны США Колине Кэрроле и советнике главы Пентагона Дэне Колдуэлле. Также в административный отпуск отправили заместителя главы аппарата министра обороны Дэрина Селника.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что бизнесмен Илон Маск собирается посетить секретный брифинг в министерстве обороны США. Как отметили журналисты, сотрудники военного ведомства подготовили для предпринимателя презентацию о планах Вашингтона на случай вооруженного конфликта с Пекином.

Комментируя ситуацию, американский лидер Дональд Трамп заявил, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Он уточнил, что участники встречи не собирались как-либо упоминать КНР, в том числе возможное противостояние с ней.

Ранее Маск пригрозил уголовным преследованием тем, кто распространил слухи о его участии в секретном брифинге.