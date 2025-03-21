Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск ответил на слухи о своем участии в секретном брифинге Пентагона

Маск заявил, что ждет преследования сотрудников Пентагона за распространение лжи
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что рассчитывает на привлечение к ответственности сотрудников министерства обороны РФ, распространивших ложную информацию о секретном брифинге с его участием. Пост с соответствующим содержанием появился на странице предпринимателя в социальной сети X.

«Я с нетерпением жду уголовного преследования сотрудников Пентагона, которые злонамеренно сливают <...> ложные сведения», — говорится в заявлении.

Маск выразил уверенность, что ответственные за распространение фейков лица будут найдены.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг с участием Маска. По данным издания, сотрудники Пентагона подготовили для бизнесмена презентацию о планах властей на случай американо-китайского вооруженного конфликта.

Впоследствии ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что распространившиеся в СМИ сообщения об организации секретного брифинга не соответствуют действительности. Как отметил глава государства, участники встречи не собирались обсуждать возможное начало войны с КНР и вообще как-либо упоминать эту азиатскую республику.

Ранее Маск сообщил, что на него готовится покушение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами