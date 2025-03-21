Маск ответил на слухи о своем участии в секретном брифинге Пентагона

Маск заявил, что ждет преследования сотрудников Пентагона за распространение лжи

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что рассчитывает на привлечение к ответственности сотрудников министерства обороны РФ, распространивших ложную информацию о секретном брифинге с его участием. Пост с соответствующим содержанием появился на странице предпринимателя в социальной сети X.

«Я с нетерпением жду уголовного преследования сотрудников Пентагона, которые злонамеренно сливают <...> ложные сведения», — говорится в заявлении.

Маск выразил уверенность, что ответственные за распространение фейков лица будут найдены.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг с участием Маска. По данным издания, сотрудники Пентагона подготовили для бизнесмена презентацию о планах властей на случай американо-китайского вооруженного конфликта.

Впоследствии ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что распространившиеся в СМИ сообщения об организации секретного брифинга не соответствуют действительности. Как отметил глава государства, участники встречи не собирались обсуждать возможное начало войны с КНР и вообще как-либо упоминать эту азиатскую республику.

Ранее Маск сообщил, что на него готовится покушение.