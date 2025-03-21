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Трамп опроверг информацию об организации секретного брифинга для Маска

Трамп назвал ложью сообщения о брифинге для Маска по возможному конфликту с КНР
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Carlos Barria/Reuters

Данные о том, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг для предпринимателя Илона Маска по поводу планов властей на случай возможного конфликта с КНР, не соответствуют действительности. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, распространенная СМИ информация является фальшивой.

«Они ошибочно заявили, что Маск завтра (21 марта. — «Газета.Ru») отправится в Пентагон, чтобы ему провели брифинг о любой потенциальной «войне с КНР». Как нелепо», — отметил американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что участники встречи не собирались обсуждать действия Пекина и даже упоминать его. В связи с этим Трамп назвал позорными попытки журналистов «придумывать такую ложь».

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны США намерено организовать секретный брифинг с участием Маска. Как отметили авторы статьи, на встрече будут обсуждаться военные планы Вашингтона на случай вооруженного конфликта с Пекином. В материале уточнялось, что Пентагон подготовил презентацию из 20–30 слайдов о том, как американское руководство будет действовать, если начнется война.

Позже ситуацию прокомментировал министр обороны США Пит Хегсет. Он опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором подтвердил, что 21 марта в ведомстве состоится встреча с участием Маска. При этом сведения о том, что брифинг будет посвящен КНР, глава Пентагона назвал ложью.

Ранее журналисты допустили, что КНР может пересмотреть политику по присутствию в Арктике из-за сближения РФ и США.

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