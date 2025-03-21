NYT узнала о брифинге для Маска о планах США на случай войны с Китаем

NYT: Пентагон проинформирует Маска о планах на случай войны с Китаем

Пентагон в пятницу, 21 марта, должен рассказать основателю SpaceX Илону Маску о секретном плане Вооруженных сил (ВС) США на случай войны с Китаем. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Один из источников издания констатировал факт проведения брифинга. Другой информатор газеты заявил, что в переговорах будет участвовать Маск, а третий отметил, что встреча представителей ВС США и Маска будет посвящена возможной войне с Китаем. Более подробные детали предстоящей встречи неизвестны. Позже, по данным газеты, президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях отрицал, что брифинг будет посвящен Китаю.

«Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что на данный момент неизвестно, будет ли проходить встреча в запланированном формате.

До этого директор Американского института на Тайване Реймонд Грин заявил, что США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. По его словам, Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в МИД КНР высказались об отношениях с США.