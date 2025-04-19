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Посол Викторов рассказал, какие у РФ отношения с патриархом Иерусалима

Посол РФ в Израиле: у России прекрасные отношения с Иерусалимским патриархатом
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Tsafrir Abayov/AP

У России прекрасные отношения с Иерусалимским патриархатом — они способствуют поддержке христианского присутствия на Святой земле. Об этом РИА Новости заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Отношения между российским государством и Иерусалимским Патриархатом насчитывают не одно столетие. Особенно тесные связи завязались в середине XIX века, когда Россия как государство и Русская православная церковь оказывала покровительство христианам, особенно православным, на Святой земле», — сообщил Викторов.

Накануне схождения Благодатного огня посол Викторов напомнил, что Россия оказывает Иерусалимскому патриархату политическое и дипломатическое содействие, что высоко ценится руководством патриархата и самим Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III.

До этого сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня.

Ранее в Госдуме заявили о росте давления на Православную церковь в Молдавии.

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