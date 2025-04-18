В Госдуме заявили о росте давления на Православную церковь в Молдавии

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ) выразил обеспокоенность по поводу усиления давления на каноническую Православную церковь в Молдавии. Своим мнением парламентарий поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, власти Молдавии грубо нарушают права и свободы граждан, в том числе религиозные, препятствуя проведению традиционных пасхальных мероприятий и фактически блокируя доставку Благодатного огня. Гаврилов подчеркнул важность этой традиции для миллионов православных верующих в Молдавии и Приднестровье. Он отметил многолетнее совместное участие молдавских и российских иерархов в церемонии схождения Благодатного огня.

Депутат предупредил, что продолжение политики давления на церковь может привести к повторению сценария, подобного украинскому, и призвал молдавские власти немедленно прекратить подобные действия.

Накануне правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркеллу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. Тем не менее, сегодня источник, близкий к епископу, заявил, что иерарх планирует вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Ранее в РПЦ сообщили о массовых допросах духовенства Православной церкви Молдовы.