Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

Россия вышла из соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю

Россия решила денонсировать соглашение, подписанное в 2007 году с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающееся Баренцева моря. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Данный документ предусматривал создание Международного Баренцева секретариата, который должен был способствовать развитию сотрудничества в этом море и в Евроарктическом регионе.

Кроме того, Москва выходит из соглашения 2008 года о совместной деятельности в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это соглашение было подписано странами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в который входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Россия покинула этот совет в 2023 году.

В феврале Россия вышла из соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море и Керченском проливе.

В октябре правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения.

Ранее посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Норвегии.