Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

Россия вышла из соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия решила денонсировать соглашение, подписанное в 2007 году с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающееся Баренцева моря. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Данный документ предусматривал создание Международного Баренцева секретариата, который должен был способствовать развитию сотрудничества в этом море и в Евроарктическом регионе.

Кроме того, Москва выходит из соглашения 2008 года о совместной деятельности в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это соглашение было подписано странами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в который входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Россия покинула этот совет в 2023 году.

В феврале Россия вышла из соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море и Керченском проливе.

В октябре правительство Литвы одобрило разрыв договора о торговом мореплавании с РФ спустя 30 лет после заключения.

Ранее посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Норвегии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами