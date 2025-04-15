Посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Норвегии

Россия и Норвегия «обречены» на сотрудничество. Об этом заявил посол РФ в стране Николай Корчунов в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии и редактору журнала «Россия в глобальной политике» Гленну Дисену.

«Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных стран. Однако объективная картина такова, что Россия и Норвегия «обречены» на сотрудничество. Наши страны не просто соседи — будучи арктическими государствами, мы несем особую ответственность за судьбу региона», — сказал дипломат.

Корчунов добавил, что Россия и Норвегия могут совместными усилиями решить такие вопросы в Арктике, как изменение климата, деградация вечной мерзлоты, биоразнообразие и так далее. По его словам, эти задачи требуют поиска общих решений.

В марте министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией Шпицбергена. Российская сторона отметила, что, несмотря на договор о мирном развитии архипелага от 1920 года, он «вовлекается в орбиту военно-политического планирования Осло с подключением США и НАТО».

Ранее в МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ.