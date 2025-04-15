В России открылись продажи билетов в Абхазию

Минтранс: в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию

В России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум», — говорится в сообщении.

Первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая. Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

В начале апреля министерство транспорта и энергетики Абхазии объявило об успешном завершении сертификационных работ в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба.

Аэропорт Сухума, построенный в середине 1950-х годов, был закрыт после грузино-абхазской войны в 1993 году и лишен ICAO своего кода в 2006 году. Несмотря на это, Российская Федерация планирует запуск регулярного авиасообщения с Абхазией к будущему летнему сезону.

Ранее Росавиация начала выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам в Абхазию.