В Севастополе уволили главного государственного жилищного инспектора города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил начальника Главного управления государственного жилищного надзора в связи с утратой доверия. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении... главного государственного жилищного инспектора города Севастополя Ильи Александровича Полтавского в связи с утратой доверия», — написал он.

По словам Развожаева, работа главы Госжилнадзора «в последнее время не выдерживала никакой критики». Губернатор отметил, что его претензии поддержала и прокуратура Севастополя.

Новому руководителю управления предстоит оперативно навести порядок в зоне своей ответственности и усилить контроль «за работой управляющих компаний», добавил Развожаев.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Полтавского уволили из-за того, что его жена работает в Балаклавской управляющей компании. После антикоррупционной проверки выяснилось, что супруга главы Госжилнадзора руководит ООО «Управляющая компания Балаклавского района». Раньше руководителем этой УК был сам Полтавский, отмечается в сообщении.

В августе Развожаев заявил об увольнении исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова. Глава региона выразил сожаление, что во власти есть еще те, кто не понял, что «за любое проявление коррупции последует наказание». Позже Горлов признался в получении взятки. По данным следствия, и. о. замгубернатора требовал у представителя «Севастопольгаза» взятку в 6 млн рублей.

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