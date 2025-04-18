Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавский епископ Маркелл рассказал, что опоздал в аэропорт из-за полиции

Маркелл: по пути в аэропорт Кишинева полиция останавливала автомобиль
close
Бельцко-Фалештская Епархия

Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл сообщил, что полиция неоднократно останавливала его по пути в аэропорт Кишинева, откуда он должен был улететь в Иерусалим за Благодатным огнем. Об этом священник сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы немного опоздали, потому что по дороге в аэропорт нам пришлось сменить четыре автомобиля. Полиция останавливала нас в дороге несколько раз», — рассказал епископ.

Маркелл подчеркнул, что несмотря на все препятствия «все будет хорошо», и делегация сможет доставить в Молдавию Благодатный огонь.

Незадолго до этого сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии заблокировали подъезд к аэропорту Кишинева за несколько часов до вылета самолета, на котором архиепископ Маркелл должен был отправиться в Иерусалим.

Кроме того, в группа молодых людей из движения «Молдова Алба» провела пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа. Активисты держали в руках плакаты с надписями «Спасем Благодатный огонь» и «Ждем Благодатный огонь дома!».

Маркелл должен был отправиться в Иерусалим 17 апреля, однако правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку. Епископу не дали вылететь, забрали паспорт, который вернули только спустя 30 минут после вылета самолета.

Ранее Кустурица высказался о войне с православием на Западе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами