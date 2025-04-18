Молдавский епископ Маркелл рассказал, что опоздал в аэропорт из-за полиции

Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл сообщил, что полиция неоднократно останавливала его по пути в аэропорт Кишинева, откуда он должен был улететь в Иерусалим за Благодатным огнем. Об этом священник сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы немного опоздали, потому что по дороге в аэропорт нам пришлось сменить четыре автомобиля. Полиция останавливала нас в дороге несколько раз», — рассказал епископ.

Маркелл подчеркнул, что несмотря на все препятствия «все будет хорошо», и делегация сможет доставить в Молдавию Благодатный огонь.

Незадолго до этого сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии заблокировали подъезд к аэропорту Кишинева за несколько часов до вылета самолета, на котором архиепископ Маркелл должен был отправиться в Иерусалим.

Кроме того, в группа молодых людей из движения «Молдова Алба» провела пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа. Активисты держали в руках плакаты с надписями «Спасем Благодатный огонь» и «Ждем Благодатный огонь дома!».

Маркелл должен был отправиться в Иерусалим 17 апреля, однако правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку. Епископу не дали вылететь, забрали паспорт, который вернули только спустя 30 минут после вылета самолета.

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