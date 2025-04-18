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Нарышкин увидел позитивную динамику российско-афганских отношений

СВР: Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений
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Кадр из видео/Россия 1

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику отношений РФ и Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро спецслужбы.

«Директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике — и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле», — говорится в сообщении.

Нарышкин также отметил, что в РФ начат процесс исключения движения талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористических организаций».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

Ранее Россия пообещала соблюдать санкции ООН в отношении «Талибана».

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