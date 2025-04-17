Стали известны дата и место проведения второго раунда переговоров Ирана и США

МИД Омана: второй раунд переговоров Ирана и США пройдет 19 апреля в Риме

Второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Омана.

«Целью переговоров станет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США. В ходе встречи стороны обменялись мнениями через посредников. Переговорные мероприятия продолжались свыше двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов начать переговоры с США о возможном соглашении, но право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению.

Ранее Нетаньяху обвинили в замедлении ядерной программы Ирана.