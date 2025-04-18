Иранские военные показали российские С-300 на параде в честь Дня армии республики

Иран показал российские С-300 и свои ракеты на параде в честь Дня армии

Иранские вооруженные силы провели парад в честь Дня армии, продемонстрировав российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в национальном камуфляже и современные ракетные системы собственного производства. Об этом сообщило государственное агентство SNN.

Среди представленной техники — российские С-300, адаптированные под иранские стандарты, ракеты средней дальности «Фатх-360», зенитные комплексы «Саяд-3», системы ПВО «Маджид» и самонаводящиеся торпеды «Вальфаджр».

«В Иране прошла церемония военного парада в честь дня армии Исламской Республики», — отметили в агентстве.

Напомним, второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал опасной «нагрузку» переговоров США и Ирана посторонними вопросами.