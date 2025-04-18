Минобороны Украины признало одну из проблем мобилизации

Министерство обороны Украины обещает избегать насильственной мобилизации граждан, но украинским войскам не хватает пополнения. Об этом заявил первый замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе часа вопросов правительству в Верховной раде, его слова приводит ТАСС.

Он назвал насильственную мобилизацию «позорным явлением».

«Мы делаем все для того, чтобы избежать этого», — сказал он.

Гаврилюк добавил, что ротация призванных еще в 2022 году военнослужащих может произойти «только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены воюющих подразделений».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские власти провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в «тотальную бусификацию», где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации. По мнению депутата, служба в рядах Вооруженных сил Украины должна иметь четкие ограничения, не превращаясь в рабство. Кроме того, политик предложил расформировать военкоматы.

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.