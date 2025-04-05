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В Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына

Житель Одессы с ружьем в руках пытался вызволить сына из местного военкомата
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Depositphotos

В Одессе мужчина попытался освободить своего сына из местного военкомата, вооружившись огнестрельным оружием. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская».

«В Одессе мужчина с ружьем пришел в военкомат, чтобы забрать сына», — говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, мужчину с оружием заметили у здания военкомата в утром 5 апреля. При проверке выяснили, что оружие было официально зарегистрировано. Согласно информации издания, отцу грозит лишь административная ответственность за нарушение правил обращения с оружием и хулиганские действия. О том, удалось ли ему добиться освобождения сына, неизвестно.

Закон, касающийся усиления мобилизации на Украине, начал действовать 18 мая 2024 года. Согласно документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо воспользоваться «электронным кабинетом призывника». Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если призывник не получил ее лично: датой «вручения» будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности его личной передачи. В законе также указано, что военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и представлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в данном документе не указаны.

Ранее на Западе признали, что мобилизация на Украине – «билет в один конец».

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