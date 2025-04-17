Политолог: Мелони не сможет изменить позицию Трампа по Украине и ЕС

Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине и ЕС

Брюссель всерьез беспокоится из-за отсутствия прямого диалога с президентом США Дональдом Трампом, поэтому периодически посылает в Вашингтон европейских лидеров вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Александра Стубба. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала следующей, однако и у нее вряд ли что-то получится. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Он отметил, что задача Мелони в Вашингтоне — убедить Трампа отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран, помирить Белый дом и Брюссель, а также изменить отношение американского лидера к поддержке Украины. Однако, премьер Италии не в силах изменить его мнение, считает политолог.

«В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», — сказал Ткаченко.

Он добавил, что Мелони придется решить: присоединиться к президенту США, или, как вся Европа, держать дистанцию.

До этого сообщалось, что Мелони в середине апреля может отправиться с визитом в США для встречи с Трампом.

По данным издания Corriere della Sera, премьер Италии, имеющая хорошие отношения с Трампом, может стать посредником в переговорах по теме пошлин между ЕС и Штатами. Журналисты уточнили, что она планирует добиться взаимных тарифов в 10%.

3 апреля президент США заявил о пошлинах в 20% на импорт товаров из ЕС.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не признает руководство ЕС.