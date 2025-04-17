Трампа пригласили на саммит с Евросоюзом

Премьер Мелони пригласила Трампа в Италию на саммит с ЕС

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони пригласила президента США Дональда Трампа в Италию на саммит с Евросоюзом. Об этом пишет ТАСС.

«Я бы хотела пригласить президента Трампа официально посетить нашу страну, и мы хотим организовать встречу с Европой», — сказала она на встрече с американским лидером в Белом доме.

Мелони выразила уверенность, что стороны смогут достигнуть соглашения по пошлинам. Она считает, что Трампу и главам европейских стран нужно «встретиться посередине» и обо всем поговорить откровенно.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что Брюссель всерьез беспокоится из-за отсутствия прямого диалога с президентом США Дональдом Трампом, поэтому периодически посылает в Вашингтон европейских лидеров вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Александра Стубба.

Профессор отметил, что Мелони стала следующей, но и у нее вряд ли что-то получится. По словам эксперта, задача итальянского премьера в Вашингтоне — убедить Трампа отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран, помирить Белый дом и Брюссель, а также изменить отношение американского лидера к поддержке Украины. Однако Мелони не в силах изменить его мнение, считает Ткаченко.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не признает руководство ЕС и не желает иметь с ним дело.