Мелони предложила Трампу сделать Запад «снова великим»

Мелони на встрече с Трампом провозгласила лозунг «Сделаем Запад снова великим»

Глава правительства Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложила ему сделать западную цивилизацию «более сильной». Трансляция события доступна на YouTube.

«Для меня Запад — это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. <...> Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — высказалась итальянский премьер-министр.

Трамп поддержал Мелони, ответив, что это действительно возможно.

Кроме того, глава кабмина Италии сообщила, что американский лидер принял приглашение посетить Рим, и в дату визита можно провести саммит США и Евросоюза.

«Сделаем Америку снова великой» — лозунг предвыборной кампании Трампа, который применяется президентом США в самых разных ситуациях. Так, после введения пошлин против ряда государств американский лидер заявлял, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде».

Ранее на Западе сообщили, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.