Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мелони предложила Трампу сделать Запад «снова великим»

Мелони на встрече с Трампом провозгласила лозунг «Сделаем Запад снова великим»
close
Reuters

Глава правительства Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложила ему сделать западную цивилизацию «более сильной». Трансляция события доступна на YouTube.

«Для меня Запад — это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. <...> Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — высказалась итальянский премьер-министр.

Трамп поддержал Мелони, ответив, что это действительно возможно.

Кроме того, глава кабмина Италии сообщила, что американский лидер принял приглашение посетить Рим, и в дату визита можно провести саммит США и Евросоюза.

«Сделаем Америку снова великой» — лозунг предвыборной кампании Трампа, который применяется президентом США в самых разных ситуациях. Так, после введения пошлин против ряда государств американский лидер заявлял, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде».

Ранее на Западе сообщили, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами