США и Италия заявили, что конфликт на Украине должен быть завершен

США и Италия поддерживают лидерство Трампа в обеспечении мира на Украине

США и Италия поддерживают лидерство президента Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном Белым домом, передает РИА Новости.

«США и Италия подчеркивают, что война на Украине должна быть завершена, и полностью поддерживают лидерство президента Трампа в достижении прекращения огня и обеспечении справедливого и устойчивого мира», – сказано в заявлении.

Американо-итальянское заявление было обнародовано по итогам первой официальной встречи американского лидера с главой итальянского правительства, которая прошла 17 апреля в Вашингтоне.

18 апреля глава американского госдепа Марко Рубио заявил, что переговоры об урегулировании не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично.

По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий.

Ранее сообщалось, что США хотят прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.