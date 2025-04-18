Вэнс раскрыл подробности торговых переговоров США с Италией

Вэнс: США ведут торговые переговоры не только с Италией, но и с ЕС в целом

США в Италии ведут масштабные торговые переговоры с Евросоюзом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед началом встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони в Риме, пишет РИА Новости.

«Я, конечно, хочу поговорить с премьер-министром об экономических отношениях — очень важных — между Италией и Соединенными Штатами. Но сейчас идут масштабные торговые переговоры не только между Италией и США, но и с Европейским союзом в целом», — сказал Вэнс.

По его словам, эту тему накануне обсуждали в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и Мелони.

Вэнс отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в развитии экономических связей со странами Евросоюза в рамках стратегии по укреплению трансатлантического сотрудничества.

17 апреля Мелони пригласила Трампа в Италию на саммит с Евросоюзом. Она выразила уверенность, что стороны смогут достигнуть соглашения по пошлинам. Премьер Италии считает, что Трампу и главам европейских стран нужно «встретиться посередине» и обо всем поговорить откровенно.

В четверг Трамп заявил, что торговое соглашение с Евросоюзом будет заключено в течение 90 дней. Американский лидер также отметил, что США «не спешат» подписывать торговые договоры с другими странами, делая акцент на качестве, а не скорости.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что задача итальянского премьера — убедить Трампа отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран, помирить Белый дом и Брюссель, а также изменить отношение американского лидера к поддержке Украины. Однако Мелони не в силах изменить его мнение, считает эксперт.

Ранее Мелони предложила Трампу сделать Запад «снова великим».