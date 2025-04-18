Вице-президент США оптимистичен в вопросе завершения конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оптимистично настроен в вопросе завершения конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну», — сказал Вэнс.

Он добавил, что в вопросе урегулирования есть «интересные вещи» за последние 24 часа, о которых он расскажет итальянскому премьер-министру Джордже Мелони во время посещения Италии.

18 апреля глава американского госдепа Марко Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично.

По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий.

Ранее сообщалось, что США хотят прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.