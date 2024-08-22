РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) обвинила патриарха Константинопольского Варфоломея в гонениях на верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении священного синода, опубликованном на сайте РПЦ.

В РПЦ отметили, что руководство признанной Константинопольским патриархом раскольнической «Православной церкви Украины» требовало принятия закона о фактическом запрете УПЦ на Украине.

Патриарх Варфоломей в свою очередь открыто поддержал действия властей Украины, «цель которых — распятие и уничтожение канонической церкви на Украине».

В синоде РПЦ подчеркнули, что таким образом константинопольский патриарх несет персональную ответственность за организацию преследований верующих УПЦ.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает запрет канонической УПЦ.