На Украине объяснили суть положения про долг перед США в новом меморандуме

Новый меморандум по сделке между Вашингтоном и Киевом не предполагает возвращения США долга Украиной. Об этом заявил замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка в эфире украинского телеканала «Рада».

«Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи», — заявил он.

По словам Качки, вопрос о том, как именно прописать данное положение будет стоять перед Киевом, и этот вопрос является самым сложным «в плане деликатности и сложности механизмов». Он подчеркнул, что в меморандуме нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать выделенные средства.

Замглавы Минэкономики отметил, что украинская и американская стороны достигли понимания в вопросе того, что Киеву нужно ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых.

До этого Зеленский заявил, что Украина и США могут в ближайшее время подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Также сообщалось, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о поездке Трампа на Украину.