«Уже на этой неделе»: США и Украина близки к подписанию ресурсной сделки

Bloomberg: США снизили до $100 млрд требования по возврату помощи для Украины

Глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи. СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд.

Ресурсное соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе. Об этом агентству Bloomberg заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <...> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», — сказал он.

Бессент сообщил, что представители Киева на прошедшей в выходные встрече выдвинули новые требования, и переговоры по деталям документа еще продолжаются.

Переговоры по ресурсной сделке прошли в Вашингтоне 11–12 апреля. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что встреча прошла в напряженной атмосфере из-за включения американской стороной в проект соглашения требования передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу.

Сложные переговоры

Bloomberg ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США пересмотрели оценку задолженности Украины в пользу Киева: теперь объем долга оценивается в $100 млрд, а не в $300 млрд.

Вопрос о сумме задолженности Киева перед Вашингтоном также обсуждается в контексте подготовки соглашения по добыче полезных ископаемых. По предложению американской стороны, договор должен включать в себя механизм компенсации ранее оказанной Украине финансовой помощи, предоставленной при администрации Джо Байдена. В Вашингтоне эти средства расценивают как вклад в будущий фонд восстановления Украины и не планируют дополнительно инвестировать в его формирование.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — подчеркнул он.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинул Вашингтон, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

«Статус колонии или резервации». Чем для Киева обернется сделка по недрам с США Соединенные Штаты передали Украине новый проект сделки по недрам, но на Украине уже выразили... 28 марта 15:58

По словам источников Bloomberg, добиться уступок от украинской делегации оказалось крайне сложно.

Изначально подписание документа было запланировано еще зимой, однако этому помешала ссора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Впоследствии Вашингтон представил Киеву обновленную редакцию соглашения, в которой условия стали еще более жесткими.

Согласно этому проекту, управление инвестиционным фондом восстановления будет полностью находиться под контролем США. Средства предполагается направлять как на погашение украинского долга (при этом на задолженность будет начисляться 4% годовых, также удерживаемые из фонда), так и на финансирование проектов на территории Украины. Половина прибыли от этих проектов также должна возвращаться в фонд.

Кроме того, американская сторона настаивает на получении приоритетного права участия в инфраструктурных и ресурсных проектах, а также на первоочередном доступе к ресурсам, добываемым в рамках соглашения.

При этом остается неизвестным, были ли достигнуты компромиссы по этим пунктам.