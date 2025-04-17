Зеленский анонсировал возможное подписание меморандума соглашения о недрах с США

Зеленский: Украина и США могут подписать меморандум о соглашениях по недрам

Киев и Вашингтон могут уже сегодня в ходе онлайн-встречи подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых. Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, в настоящее время американская и украинская команды работают онлайн над меморандумом о полезных ископаемых.

«Меморандум о соглашениях, то есть не само соглашение, меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня», — заявил Зеленский.

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи. СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о поездке Трампа на Украину.