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В РПЦ осудили Молдавию за воспрепятствование получению Благодатного огня

Легойда осудил Молдавию за действия против поездки архиепископа Маркелла
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Александр Натрускин/РИА Новости

В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу», — сказал он.

По словам Легойды, власти Молдавии, которые очевидно далеки от христианства, думают, что решают своими действиями какую-то политическую задачу, однако на деле отлучают людей от Христа и мешают народу радоваться празднику Пасхи.

До этого ТАСС писал, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти.

По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут. Он добавил, что в поездке его должны были сопровождать двое протодьяконов, поскольку поездка в Иерусалим была связана с Благодатным огнем.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.

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