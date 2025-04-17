Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ рассказали о мошенниках, прикрывающихся именем патриарха Кирилла

РПЦ: мошенники могут пользоваться именем патриарха Кирилла в своих целях
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мошенники из стран ближнего зарубежья стали пользоваться именем патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обмана россиян. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводятся на сайте церкви.

«Мошенники не останавливаются ни перед чем и пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от святейшего патриарха», — объяснил представитель РПЦ.

По его словам, предлоги для манипуляций могут быть самыми разными: от благотворительных сборов до решения о церковной награде. В любой из ситуаций мошенники будут просить передать им деньги.

Легойда посоветовал узнавать информацию в епархиях и синодальных учреждениях, а также обращаться в правоохранительные органы в случае контактов с подозрительными лицами.

В феврале священник Александр Волков рассказывал, что при виде объявлений о сборе помощи на храмы и монастыри следует проверять официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, так как за этими объявлениями могут стоять мошенники.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана лишился автомобиля, акций и 29 млн рублей, поверив мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами