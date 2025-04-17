В РПЦ рассказали о мошенниках, прикрывающихся именем патриарха Кирилла

Мошенники из стран ближнего зарубежья стали пользоваться именем патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обмана россиян. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова приводятся на сайте церкви.

«Мошенники не останавливаются ни перед чем и пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от святейшего патриарха», — объяснил представитель РПЦ.

По его словам, предлоги для манипуляций могут быть самыми разными: от благотворительных сборов до решения о церковной награде. В любой из ситуаций мошенники будут просить передать им деньги.

Легойда посоветовал узнавать информацию в епархиях и синодальных учреждениях, а также обращаться в правоохранительные органы в случае контактов с подозрительными лицами.

В феврале священник Александр Волков рассказывал, что при виде объявлений о сборе помощи на храмы и монастыри следует проверять официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, так как за этими объявлениями могут стоять мошенники.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана лишился автомобиля, акций и 29 млн рублей, поверив мошенникам.