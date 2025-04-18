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Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

Заявление губернатора Дрозденко о технике РЭБ в Ленобласти оказалось дипфейком
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пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В социальных сетях 16 апреля стало распространяться заявление губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о переносе техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из Калининграда в Ленинградскую область.

В постах говорилось, что руководитель региона якобы опроверг заявление депутатов из Калининграда о перемещении средств РЭБ в связи с их высокой радиоактивностью и опасностью для здоровья граждан. В качестве подтверждения информации была приведена 8-секундная видеозапись — на кадрах можно было увидеть якобы обращение Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики региона.

«Если возникнет конфликт с Европейским союзом, то Калининград примет первый удар. Наши военные там должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ», — сказал якобы глава региона.

Данная информация оказалась фейком. В действительности тиражируемое видео — это дипфейк. На кадрах заметно неестественное движение бровей и губ Дрозденко вкупе с несоответствием темпу речи, также можно заметить слабовыраженную мимику и интонацию. Кроме того, изображение «рябит». Для создания дипфейка использовали сообщение Дрозденко, которое было опубликовано 11 марта во «ВКонтакте»: в нем он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы.

До этого исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков заявил, что количество кибератак с использованием дипфейков за три года может увеличиться до десятков миллионов.

Ранее россиян предупредили о распространении дипфейков с главами регионов.

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