Россиян предупредили о распространении дипфейков с главами регионов

Злоумышленники начали активно использовать фейковые видео с главами российских регионов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники создали фальшивые Telegram-каналы губернаторов Вологодской, Смоленской, Самарской и других областей, где распространяли дезинформацию», — говорится в сообщении.

По данным руководителя рабочей группы по регулированию дипфейков при Минцифры РФ Валерия Сидоренко, данные действия стали более распространенными на территории страны. Он отметил, что говорить об отдельной волне преступности в отношении дипфейков пока нельзя, поскольку первое фейковое видео было опубликовано полтора года назад.

Сидоренко подчеркнул, что цели распространения ложной информации могут быть разными, начиная от фишинга, и заканчивая введением граждан в заблуждение. По его словам, на данный момент большинство фейковых информационных ресурсов удалили. Глава рабочей группы призвал граждан проверять включение Telegram-каналов в перечень персональных страниц.

До этого заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов заявил, что самой серьезной проблей в России стала подмена голоса руководителя. По его словам, 21% компаний пострадали от мошенничества с применением этого инструмента.

Ранее россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества с применением ИИ.