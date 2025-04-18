В Кремле высказались о сроках перемирия между Россией и Украиной

Вопрос урегулирования конфликта на Украине — непростая тема, российская сторона стремится к обеспечению своих интересов и открыта для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что президент США Дональд Трамп ожидает ответа по перемирию на этой неделе.

«Достаточно сложные идут контакты, потому что тема украинского урегулирования непростая. Россия стремится к урегулированию конфликта, к обеспечению своих интересов и открыта для диалога», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжает вести диалог.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Он добавил, что Соединенные Штаты в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Ранее Лавров созвонился с Рубио.