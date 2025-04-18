В Госдепе прокомментировали встречу в Париже по Украине

Госдеп: после консультаций в Париже стало ясно, что мир на Украине возможен

Соединенные Штаты представили всем сторонам переговоров в Париже контуры сделки по Украине, отношение к которым было обнадеживающим, заявили в Государственном департаменте США. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложенные США рамки сделки по Украине обнадеживающе приняли на встрече в Париже.

В Госдепе считают, что данный фактор показывает, что «мир возможен», если все государства будут привержены достижению соглашения.

До этого сообщалось, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом была продуктивной.

17 апреля президент Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и ряд других вопросов.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

Ранее Песков обвинил Европу в желании продолжать войну на Украине.