Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе прокомментировали встречу в Париже по Украине

Госдеп: после консультаций в Париже стало ясно, что мир на Украине возможен
close
Depositphotos

Соединенные Штаты представили всем сторонам переговоров в Париже контуры сделки по Украине, отношение к которым было обнадеживающим, заявили в Государственном департаменте США. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложенные США рамки сделки по Украине обнадеживающе приняли на встрече в Париже.

В Госдепе считают, что данный фактор показывает, что «мир возможен», если все государства будут привержены достижению соглашения.

До этого сообщалось, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом была продуктивной.

17 апреля президент Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине и ряд других вопросов.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

Ранее Песков обвинил Европу в желании продолжать войну на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами