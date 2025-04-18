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В Приднестровье прокомментировали высылку дипломатов РФ из Молдавии

МИД ПМР: высылка дипломатов РФ усиливает напряжение между Кишиневом и Тирасполем
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Артем Кулекин/РИА Новости

Высылка дипломатов РФ из Кишинева усиливает напряженность в отношениях между властями Молдавии и Приднестровьем, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Его цитирует РИА Новости.

«Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция – это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что Россия играет важную роль в переговорном процессе, и ПМР заинтересована в сохранении участия Москвы.

31 марта МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая сопредседателя объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева, персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

После этого МИД РФ обвинил Молдавию в попытке нарушить урегулирование в Приднестровье и выслало трех молдавских дипломатов.

Ранее в Молдавии под домашний арест отправили чиновника, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

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