Россия высылает из страны трех дипломатов Молдавии

Россия объявила троих молдавских дипломатов, работающих в посольстве республики в Москве, персонами нон грата, им нужно покинуть страну в ближайшее время. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

«(Послу Молдавии Лилиану) Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные дипломаты вели в РФ деятельность, «несовместимую с дипломатическим статусом».

31 марта МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая сопредседателя объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева, персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

После этого МИД РФ обвинил Молдавию в попытке нарушить урегулирование в Приднестровье.

Ранее глава МИД Германии пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным».