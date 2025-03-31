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МИД Молдавии объявил трех дипломатов РФ персонами нон грата

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата
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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата», — говорится в заявлении.

Молдавская сторона, утверждает, что решение Кишинева «основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова».

Также в МИД Молдавии прибыл посол России в Кишиневе Олег Озеров в связи с обвинениями со стороны спецслужб. 28 февраля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявлял, что в республике перенесли аккредитацию Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.

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