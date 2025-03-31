МИД Молдавии объявил трех дипломатов РФ персонами нон грата

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии объявило трех сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата», — говорится в заявлении.

Молдавская сторона, утверждает, что решение Кишинева «основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова».

Также в МИД Молдавии прибыл посол России в Кишиневе Олег Озеров в связи с обвинениями со стороны спецслужб. 28 февраля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявлял, что в республике перенесли аккредитацию Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.