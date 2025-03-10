В Молдавии под домашний арест отправили чиновника, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

Главу юридического департамента парламента Молдавии Иона Крянгэ, которого арестовали в июле прошлого года по обвинению в шпионаже в пользу РФ, перевели под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмил Гайтур, пишет ТАСС.

«Крянгэ переведен под домашний арест на 30 суток. Теперь делом чиновника займется суд», — сообщил Гайтур журналистам.

По версии следствия, чиновник встречался с сотрудником российского посольства, которому якобы передавал секретную информацию о сотрудничестве Молдавии с другими государствами в сфере безопасности. Сам Крянгэ отрицает все обвинения в свой адрес.

После его ареста МИД Молдавии объявил персоной нон грата помощника российского военного атташе, который контактировал с задержанным. В посольстве РФ обвинения назвали надуманными.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала опубликованное в Молдавии расследование о шпионской деятельности посольства РФ в Кишиневе дезинформацией. По словам дипломата, это набор голословных обвинений, которые отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов. Захарова подчеркнула, что подобные обвинения можно расценивать как подготовку почвы для новых недружественных действий в отношении России.

Ранее Москву обвинили в шпионаже из-за тарелок.