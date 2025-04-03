Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Молдавию в попытке нарушить урегулирование в Приднестровье

Захарова: высылка дипломата РФ — попытка Кишинева нарушить урегулирование в ПМР
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Высылка молдавскими властями сопредседателя объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева является попыткой помешать урегулированию регионального кризиса, считает официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Мы рассматриваем эти действия как элемент непрекращающихся попыток деформировать... формат... миротворческой операции в регионе», — сказала дипломат.

По ее словам, Москву настораживает тот факт, что высылка Андреева совпадает с «позитивными подвижками» в урегулировании. Захарова добавила, что обвинения в адрес РФ со стороны Молдавии во вмешательстве в ее внутренние дела не имеют под собой оснований.

31 марта МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая Андреева, персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

По словам Захаровой, враждебные действия руководства Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без жесткого ответа. Она назвала это решение частью антироссийского курса официального Кишинева.

Ранее сообщалось, что в Молдавии стало больше желающих присоединения страны к Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами