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Зеленскому сообщили о последнем шансе на мир с Россией

Военный аналитик Дэвис: Зеленский упускает последний шанс на мир с Россией
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский упускает последний шанс на соглашение о мире с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание на то, что Зеленский говорит о том, что необходимо начать переговоры, а потом начинает выставлять условия, «будто он настоящий босс».

До этого Зеленский утверждал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф распространяет «российские нарративы» и не вправе обсуждать территории Украины.

15 апреля спецпосланник Трампа заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Макрон обсудил Украину с Рубио и Уиткоффом.

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Переговоры о мире на Украине
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