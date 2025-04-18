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Небензя объяснил, как будет выглядеть документ СБ ООН о перемирии на Украине

Небензя: принятие документа СБ ООН по миру будет зависеть от ряда условий
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Mike Segar/Reuters

Принятие документа Совета Безопасности ООН по миру на Украине будет зависеть от ряда условий. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«У нас уже есть одна резолюция с призывом к прекращению конфликта, которая была принята по инициативе США. Посмотрим, что именно будет необходимо сделать в Совбезе, если мы достигнем какого-либо соглашения. Это все зависит от условий возможного прекращения огня и языка документа», — заявил Небензя.

Также Василий Небензя заявил, что прекращение огня на Украине «на данном этапе» нереалистично.

Он напомнил, что попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры не была соблюдена украинской стороной.

The Economist писал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. Как отметило издание, он намерен добиться прекращения огня к концу апреля.

Ранее Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов».

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Переговоры о мире на Украине
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