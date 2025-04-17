Украина объявила о подписании меморандума о намерении по полезным ископаемым

Украина и Соединенные Штаты подпишут меморандум о намерении заключить соглашение по украинским полезным ископаемым. Об этом украинским СМИ заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала Свириденко в социальных сетях.

Она заявила, что это первый шаг к соглашению по полезным ископаемым между Соединенными Штатами и Украиной. Обязательной силы подписанный документ не имеет — он свидетельствует о том, что переговоры между сторонами продолжаются.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев заключат соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля.

Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».