В ХАМАС назвали условия для заключения сделки по Газе

Соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение огня. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим, передает ТАСС.

«Мы не позволим заманить себя в ловушку и свести итоги переговоров к одной только сделке по обмену, после реализации которой агрессия в Газе возобновится», — сказал он.

В конце марта высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.