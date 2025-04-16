В ХАМАС отказались рассматривать идею переселения из Газы, предложенную Соединенными Штатами и Израилем. Об этом ТАСС заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Лидеры ХАМАС в Газе живут на своей земле, на своей родине и среди своего народа. Любые разговоры об их выезде — это вздор, не заслуживающий обсуждения <...> Израиль борется со всем палестинским народом, а не с ХАМАС и его руководством, как это пытаются представить оккупационные силы», — заявил Бадран.

Также панарабский телеканал Al Arabiya сообщил о том, что палестинское движение ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников.

13 апреля член политбюро движения ХАМАС Басем Наим заявил, что соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение огня.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.