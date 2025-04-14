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ХАМАС готов предоставить подробные сведения обо всех оставшихся израильских заложниках

Al Arabiya: ХАМАС сообщит подробные данные обо всех оставшихся заложниках
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Ramadan Abed/Reuters

Палестинское движение ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

По сведениям источников телеканала, ХАМАС предоставил предварительное согласие на освобождение большего количества израильтян, чем изначально оговаривалось. Точное число заложников, которые могут вернуться на родину в рамках возможного соглашения, Al Arabiya не приводит.

Как ожидается, заложников отпустят в два этапа и в соответствии с определенным графиком.

Al Arabiya утверждает, что Соединенные Штаты якобы готовы оказать давление на еврейское государство, чтобы оно приняло новое предложение по сектору Газа. При этом вопрос о дальнейшем нахождении лидеров ХАМАС в Газе должны обсудить на следующем этапе консультаций.

13 апреля член политбюро движения ХАМАС Басем Наим заявил, что соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение огня.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.

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