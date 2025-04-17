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Нетаньяху способствовал замедлению ядерной программы Ирана

Нетаньяху возглавлял операции, замедлившие ядерную программу Ирана на 10 лет
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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководил операциями, замедлившими реализацию ядерной программы Ирана на 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Премьер Биньямин Нетаньяху уже более десяти лет возглавляет глобальную кампанию против иранской ядерной программы. Он стоял за множеством как открытых, так и тайных операций, направленных на срыв ядерных амбиций Тегерана. Именно благодаря этим действиям Иран до сих пор не обладает ядерным арсеналом», — говорится в заявлении.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

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