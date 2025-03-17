Россия заняла 2-е место в мире по экспорту оружия в 2024 году

Россия экспортировала в 2024 году оружие на $13,75 млрд, заняв 2-е место в мире

Россия заняла второе место в мире по объему экспорта вооружений и военной техники (ВВТ) в 2024 году, реализовав продукцию на сумму $13,75 миллиарда долларов США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Рейтинг ЦАМТО основан на подтвержденных контрактах, при этом показатель для России представляет собой экспертную оценку, учитывая закрытость официальной статистики после начала СВО.

Лидером рейтинга остаются США с объемом экспорта в $42,329 миллиарда (37,92% мирового рынка). За Россией следуют Франция ($7,698 млрд), Южная Корея ($5,691 млрд), Италия ($5,69 млрд), Германия ($5,424 млрд), Швеция ($4,254 млрд), Израиль ($4,163 млрд), Норвегия ($3,293 млрд) и Китай ($3,216 млрд).

Далее идут Испания, Великобритания, Турция, Нидерланды, Австралия, Швейцария, Польша, Канада, Индия и Бразилия. Важно отметить, что рейтинг учитывает только коммерческие контракты и не включает безвозмездную военную помощь, оказываемую Украине странами западной коалиции.

На прошлой неделе сообщалось, что РФ поставляет оружие 33 государствам. Больше всего вооружений она поставляет в Азию и Океанию (74% российского экспорта). Затем следуют Африка (12%), Европа (7,4%, Армения, Белоруссия и Сербия) и Ближний Восток (6,4%). Две трети российских поставок приходится на Индию (38%), КНР (17%) и Казахстан (11%).

Ранее аналитики выяснили, как СВО повлияет на экспорт российского оружия.