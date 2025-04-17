Песков рассказал, как чувствуют себя собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном

Собаки, подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину, живут в резиденции главы государства и находятся в отличном состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — отметил Песков, отвечая на вопрос о судьбе питомцев.

До этого Песков обещал назвать клички собак, подаренных Ким Чен Ыном Путину.

Путин посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом 18–19 июня. Это была первая его поездка в эту страну за последние 24 года. До этого политик ездил в Пхеньян во время своего первого президентского срока в 2000 году. Путина встречал лично Ким Чен Ын, а город к его приезду украсили плакатами и флагами страны.

Ким Чен Ын во время визита Путина в страну подарил коллеге двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Эти собаки являются одним из государственных символов КНДР.

Кроме того, северокорейский лидер вручил президенту РФ орден Ким Ир Сена, который является высшей государственной наградой КНДР.

Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади.