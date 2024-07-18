Подаренным Путину в КНДР собакам дали клички

Собакам редкой породы пхунсан, подаренным главой КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в Пхеньян, дали клички. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Мы сообщим вам. Естественно, клички есть. Мы их сообщим», — сказал представитель Кремля.

Путин посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом 18–19 июня. Это была первая его поездка в эту страну за последние 24 года. До этого политик ездил в Пхеньян во время своего первого президентского срока в 2000 году. Путина встречал лично Ким Чен Ын, а город к его приезду украсили плакатами и флагами страны.

Ким Чен Ын во время визита Путина в страну подарил коллеге двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Эти собаки являются одним из государственных символов КНДР.

Кроме того, северокорейский лидер вручил президенту РФ орден Ким Ир Сена, который является высшей государственной наградой КНДР.

29 июня Песков сообщал, что животные уже адаптируются в Москве.

Ранее стало известно о еще одном подарке Путина Ким Чен Ыну.